Украинца, принявшего гражданство России, выгоняют из "Динамо" Москва

Максим Иншаков Футбол 20:46, 30.07.2020 Обновлено: 21:02, 30.07.2020

Московский футбольный клуб "Динамо" отказался продлевать истекающий летом контракт 32-летнего футболиста сборной России Романа Нойштедтера.

"Динамовцы, спасибо вам большое. Для меня было честью выступать за ваш клуб. Всего хорошего в будущем", – лаконично написал Нойштедтер в Instagram.

Роман Нойштедтер
Instagram Романа Нойштедтера

Нойштедтер выступал за "Динамо" Москва в сезоне-2019/20, провел 20 матчей в чемпионате России и отдал 2 голевых передачи. Также на его счету одна игра в Кубке страны.

Напомним, что уроженец Днепропетровска (ныне Днепр) Нойштедтер весной 2016 года официально стал гражданином Российской Федерации. Как сообщал OBOZREVATEL, спортсмен объяснил, почему променял Украину на Россию.

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