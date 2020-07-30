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Украинца, принявшего гражданство России, выгоняют из "Динамо" Москва

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,3 т.
Роман Нойштедтер

Романа Нойштедтера не хотят видеть в Динамо.

Московский футбольный клуб "Динамо" отказался продлевать истекающий летом контракт 32-летнего футболиста сборной России Романа Нойштедтера.

"Динамовцы, спасибо вам большое. Для меня было честью выступать за ваш клуб. Всего хорошего в будущем", – лаконично написал Нойштедтер в Instagram.

Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер Instagram Романа Нойштедтера

Нойштедтер выступал за "Динамо" Москва в сезоне-2019/20, провел 20 матчей в чемпионате России и отдал 2 голевых передачи. Также на его счету одна игра в Кубке страны.

Напомним, что уроженец Днепропетровска (ныне Днепр) Нойштедтер весной 2016 года официально стал гражданином Российской Федерации. Как сообщал OBOZREVATEL, спортсмен объяснил, почему променял Украину на Россию.

РоссияМоскваДинамо МоскваРоман Нойштедтер
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