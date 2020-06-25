Украинца Малиновского признали лучшим в матче "Аталанта" – "Лацио"

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча против "Лацио", забив гол, который помог его команде сравнять счет в поединке.

"Этот парень в очередной раз доказал, что у него есть характер. Его включения в игру всегда помогают команде создавать остроту у ворот соперника, а вчерашний гол доказывает высокий уровень его мастерства", – написал автор авторитетного спортивного сайта Бергамо CalcioAtalanta.it, поставив Малиновскому семерку, что стало самой высокой оценкой в "Аталанте".

Известное издание WhoScored также назвало украинца лучшим игроком матча, оценив его старания в 8,6 балла.

Руслана Малиновского признали лучшим игроком матча "Атланта" - "Лацио" WhoScored

Волевая победа команды нашего соотечественника со счетом 3:2 позволила ей приблизиться к третьему месту на расстояние четырех очков. Для Малиновского гол в ворота "Лацио" стал пятым в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Андрей Лунин, который выступает за "Реал Овьедо" на правах аренды, провел еще один "сухой" матч за команду и помог ей выйти из зоны вылета во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.