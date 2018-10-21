Украинскому голкиперу в матче сломали лицо - опубликовано видео

Голкипер футбольного клуба "Днепра-1" Валерий Юрчук получил тяжелую травму в гостевом матче 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины против "Колоса" (с. Ковалевка, Киевская область). Инцидент случился на 18-й минуте поединка.

В одном из моментов Юрчук пошел на перехват мяча и столкнулся с игроком "Колоса", получив серьезный удар в голову. Футболисту несколько минут оказывали помощь на поле, после чего отправили каретой скорой помощи в больницу. По предварительной информации у 28-летнего днепрянина сотрясение мозга и перелом скуловой кости.

"У Юрчука тяжелая травма. Наш врач сказал, что у него перелом челюсти, есть следы от шипов на лице. Более детально что-то можно будет говорить после медобследования", – цитирует пресс-служба "Днепра-1" главного тренера Дмитрия Михайленко.

Напомним, что накануне перелом получил Лионель Месси. Позже стали известны сроки и восстановления, а также то, сыграет ли аргентинец с мадридским "Реалом".