Украинского вратаря расстреляли в "ДНР" за сине-желтый флаг: 6 лет трагедии
Ровно 6 лет назад трагически оборвалась жизнь бывшего голкипера краматорского "Авангарда" Степана Чубенко.
Футбольный клуб почтил память своего игрока традиционным турниром.
16-летний Чубенко был схвачен и убит террористами "ДНР" за проукраинскую позицию в июле 2014 года. Степан был задержан за желто-голубую ленту на рюкзаке.
Бить несовершеннолетнего футболиста бандиты начали еще в городе. Затем отвезли в Горбачево-Михайловка, где после страшных пыток 25 июля расстреляли.
В июне 2017 года убийца Чубенко Вадим Погодин был задержан в Крыму по запросу украинских властей и помещен в изолятор временного содержания в Симферополе. Однако оккупационные власти Крыма отказались выдать террориста украинской стороне. Позже появилась информация, что Погодин был отпущен на свободу.
В ноябре 2017-го Дзержинский городской суд Донецкой области 10 ноября вынес заочный приговор убийцам.
Преступники признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению по п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.