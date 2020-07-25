Украинского вратаря расстреляли в "ДНР" за сине-желтый флаг: 6 лет трагедии

Ровно 6 лет назад трагически оборвалась жизнь бывшего голкипера краматорского "Авангарда" Степана Чубенко.

Футбольный клуб почтил память своего игрока традиционным турниром.

Степан Чубенко погиб от рук боевиков Radiosvoboda.org

Турнир памяти Степана Чубенко Instagram ФК Авангард

16-летний Чубенко был схвачен и убит террористами "ДНР" за проукраинскую позицию в июле 2014 года. Степан был задержан за желто-голубую ленту на рюкзаке.

Бить несовершеннолетнего футболиста бандиты начали еще в городе. Затем отвезли в Горбачево-Михайловка, где после страшных пыток 25 июля расстреляли.

В июне 2017 года убийца Чубенко Вадим Погодин был задержан в Крыму по запросу украинских властей и помещен в изолятор временного содержания в Симферополе. Однако оккупационные власти Крыма отказались выдать террориста украинской стороне. Позже появилась информация, что Погодин был отпущен на свободу.

В ноябре 2017-го Дзержинский городской суд Донецкой области 10 ноября вынес заочный приговор убийцам.

Преступники признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению по п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.