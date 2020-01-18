Украинского футболиста выгнали из команды за поездку в Россию: спортивные итоги 17 января

Футбольный клуб "Агробизнес" разорвал контракт с украинским футболистом Игорем Сикорским из-за его "демонстративной поездки в Россию", а Руки-базуки после операции подрался с бывшим зеком.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 17 января.

Кроме того, известный рестлер организовал групповой секс с женой и девушкой, выложив видео в сеть и сборной России неожиданно помогли в эстафете Кубка мира по биатлону.

Руки-базуки после операции подрался с бывшим зеком

Известный рестлер организовал групповой секс с женой и девушкой, выложив видео в сеть

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