Украинского футболиста УПЛ возмутила попытка запретить ему говорить по-русски

Максим Иншаков Футбол 10:44, 5.12.2020 Обновлено: 10:56, 5.12.2020

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев объяснил инцидент с главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем, который произошел после матча 9-го тура УПЛ.

По словам экс-футболиста сборной Украины, он изначально на английском попросил наставника, чтобы тот не давил на судью.

"Я эмоциональный человек. Я не могу все пропустить мимо ушей. Тут крик, шум. Сказал "Coach, please to easy" ("Тренер, полегче" - англ.). Я его очень уважаю, как тренера. А он мне "Ты должен разговаривать со мной на украинском языке". Я ничего никому не должен. Я очень хорошо говорю по-украински, но хочу разговаривать по-русски. Ну вот хочу я! Почему, мне кто-то должен разрешать или запрещать? Я живу в свободной стране", – возмущенно заявил Селезнев в эфире Youtube-канала "Вацко Live".

Отметим, что в этом же матче, Селезнев устроил скандал с одним из болельщиков.

Напомним, что встреча 9-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Колос" завершилась со счетом 0:2. Сам Евгений забил победный гол в этой встрече, реализовав пенальти на 25-й минуте

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Зеленский: в декабре локдаун не нужен, а в январе он может быть не страшным

Будапештскому меморандуму уже 26 лет. Зачем мы отказались от ядерного оружия и почему Украину не спасли от РФ

В Одессе депутаты облсовета под крики "Янукович!" устроили массовое побоище. Фото и видео

Мы не в Сомали живем, – Зеленского призвали наложить вето на скандальное решение по отсрочке РРО

В Житомире после двух недель борьбы с COVID-19 умерла 26-летняя девушка