Украинского футболиста УПЛ возмутила попытка запретить ему говорить по-русски

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев объяснил инцидент с главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем, который произошел после матча 9-го тура УПЛ.

По словам экс-футболиста сборной Украины, он изначально на английском попросил наставника, чтобы тот не давил на судью.

"Я эмоциональный человек. Я не могу все пропустить мимо ушей. Тут крик, шум. Сказал "Coach, please to easy" ("Тренер, полегче" - англ.). Я его очень уважаю, как тренера. А он мне "Ты должен разговаривать со мной на украинском языке". Я ничего никому не должен. Я очень хорошо говорю по-украински, но хочу разговаривать по-русски. Ну вот хочу я! Почему, мне кто-то должен разрешать или запрещать? Я живу в свободной стране", – возмущенно заявил Селезнев в эфире Youtube-канала "Вацко Live".

Отметим, что в этом же матче, Селезнев устроил скандал с одним из болельщиков.

Напомним, что встреча 9-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Колос" завершилась со счетом 0:2. Сам Евгений забил победный гол в этой встрече, реализовав пенальти на 25-й минуте