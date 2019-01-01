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Украинского футболиста обидели в России

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Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик попал в неординарную ситуацию, выступая за московский "Локомотив". Экс-футболист киевского "Динамо" оказался невостребованным в своем клубе.

В сезоне 2018/19 Михалик не сыграл ни одной официальной игры в Премьер-лиге России и Лиге чемпионов за команду Юрия Семина. При этом украинский футболист 15 раз попадал в заявку на поединки чемпионата России, а также отыграл два матча кубка страны. В первом из них наш спортсмен вышел на замену на 87-й минуте, а во втором отыграл всю встречу, сообщает Динамомания.

Украинского футболиста обидели в России

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В "Локомотив" Тарас перешел в 2013 году из киевского "Динамо". Летом 2018 года украинский футболист продлил контракт с российским клубом еще на один сезон.

Тарас Михалик

Тарас Михалик

ФК Локомотив

Напомним, что "Локомотив" провалил выступления в самом престижном клубном европейском турнире. Москвичи заняли последнее место в группе и с треском вылетели из соревнований.

Украинского футболиста обидели в России

Как сообщал OBOZREVATEL, отца экс-игрока сборной Украины Тараса Михалика Владимира нашли мертвым на берегу реки 29 ноября. Тело мужчины обнаружили местные жители возле навесного мостика на береге реки Стоход в Любешеве Волынской области.

Персона
Тарас Михалик
Место
РоссияМосква
Тег
ФК Локомотив Москва
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