Украинского футболиста хотят сделать игроком сборной Германии

Максим Иншаков Футбол 21:52, 22.10.2020 Обновлено: 21:52, 22.10.2020

18-летнего украинского форварда "Нюрнберга" Эрика Шуранова могут натурализовать в Германии.

Как сообщает Bild, за футболистом, который является воспитанником "Нюрнберга", особо следит тренер сборной Германии U-19 Кристиан Вернс. Недавно Вернс подал запрос в Немецкий футбольный союз о возможности выступления Шуранова за бундестим.

Шуранов является экс-игроком сборных Украины U-17 и U-18. В свое время получил вызов в сборную Украины U-21 на матч с Данией в 2020 году, но просидел всю игру на скамейке запасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, скауты "Милана" просматривали защитника сборной Украины и киевского "Динамо" Виталия Миколенко в последних матчах национальной команды против Франции (1:7) и Германии (1:2).

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