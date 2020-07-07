Украинского экс-футболиста обвинили в РФ в шпионаже: спортивные итоги 6 июля

Александр Чеканов Футбол 09:11, 7.07.2020 Обновлено: 09:28, 7.07.2020

В России задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко и обвинили его в шпионаже, а непобедимого российского боксера Александра Беспутина лишили чемпионского титула.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 6 июля.

Кроме того, украинского футболиста Руслана Малиновского признали лучшим в матче чемпионата Италии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В Москве арестовали бывшего украинского футболиста за шпионаж

Непобедимого российского боксера лишили чемпионского титула

Опубликовано видео попадания молнии в российского футболиста

Уткин о словах Путина об ошибках: человек "з глузду съехал"

Малиновского признали лучшим игроком матча в чемпионате Италии

Леоненко о поражении "Динамо" от "Шахтера": у Лужного, кроме мата, ничего нет

Рекордсмен мира из России решил сменить гражданство из-за "дурацких действий чиновников"

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