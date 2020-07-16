Украинского арбитра избили после матча Первой лиги

Михаил Морозов Футбол 09:49, 16.07.2020

Арбитра матча Первой лиги Украины между "Агробизнесом" и "Минаем" Юрия Иванова избили в судейской комнате на стадионе после окончания игры.

Как сообщает Telegram-канал "Бомбардир", он снял побои в полиции. Поединок закончился гостевой победой "Миная" со счетом 2:0. Во время матча Иванов показал восемь желтых карточек футболистам "Агробизнеса" и уже в добавленное время назначил пенальти в их ворота.

Арбитра Юрия Иванова избили после матча "Агробизнес" - "Минай"
Telegram-канал "Бомбардир"

Благодаря этому успеху "Минай" обогнал хозяев в турнирной таблице на одно очко после 24 туров и теперь занимает второе место. "Агробизнес" остается на третьей позиции, но опережает "Волынь" и "Оболонь-Бровар" на один балл. Лидером Первой лиги является "Ингулец".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив жестко раскритиковал судейство и "Ингулец" после матча с "Прикарпатьем" в 24-м туре чемпионата Украины в Первой лиге.

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