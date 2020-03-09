Украинское Класико: стало известно, когда пройдут матчи "Шахтер – "Динамо" в УПЛ

После 22-го тура украинской Премьер-лиги определился окончательный состав первой и второй шестерок чемпионата страны по футболу, а также стал известен календарь игр второй части чемпионата.

В первую шестерку, которая продолжит борьбу за чемпионство и места в еврокубках, вошли: "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна", "Александрия" и "Колос".

Матч "Шахтер" – "Динамо" состоится перед матчами сборной Украины в 24-м туре УПЛ ФК "Шахтер"

Вторую шестерку, где представлены аутсайдеры, составили "Днепр-1", "Мариуполь", "Ворскла", "Львов", "Олимпик" и "Карпаты".

Болельщиков ожидает еще два матча между грандами – "Динамо" и "Шахтером". Украинское Класико состоится на поле "горняков", в Харькове, перед матчами сборной Украины в рамках 24-го тура (базовый день – 21 марта). В 29-м туре хозяином выступит уже "Динамо" (базовый день – 25 апреля).

24 тур

21.03.2020 (базовый день) "Шахтер" – "Динамо"

29 тур

25.04.2020 (базовый день) "Динамо" – "Шахтер"

footboom.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" в УПЛ добыло красивую победу над "Александрией", а "Шахтер" в матче с 7 голами с трудом обыграл "Колос".

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