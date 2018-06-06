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Украинским каналам хотят запретить трансляцию матчей ЧМ-2018

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Парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики выступил за запрет показа матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России на территории Украины. Соответствующий проект постановления был поддержан народными депутатами на заседании 6 июня.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила народный депутат от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова. "Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу. Вот будет западло, если Россия проиграет, а мы это не покажем. Этот чемпионат должен пройти так, будто его и не было", – написала она.

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Напомним, правами на трансляцию матчей ЧМ-2018 владеют украинские телеканалы "Интер" и НТН. Трансляторы накануне объявили имена комментаторов, которые будут работать на матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Интер" опубликовал полное расписание трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

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Тема
ЧМ-2018
Объект
Верховная Рада Украины
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