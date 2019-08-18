Украинским футболистам после матча пришлось мыться в канаве - фотофакт

Игрокам футбольного клуба "Энергия" из Новой Каховки пришлось мыться в открытом водоеме после гостевого матча четвертого тура Второй лиги с краматорским "Авангардом-2" (2:1).

Из-за аварии на трубопроводе часть Краматорска осталась без воды.

"Выиграли – мойтесь в канаве… Профессиональный футбол. Браво Краматорск", - подписал соответствующее фото один из игроков "Энергии" в Instagram.

(с) Sportarena

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно футболист запорожского "Металлурга" Вадим Петров отметился феноменальным ударом в матче Второй лиги против "Энергии".

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