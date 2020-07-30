Ивано-франковским футболистам подарили украинский алфавит после интервью на русском

Максим Иншаков Футбол 19:45, 30.07.2020 Обновлено: 19:56, 30.07.2020

Три футболиста ивано-франковского "Прикарпатья" получили в подарок от мэра города Руслана Марцинкива украинскую азбуку, сообщает MIСТО.

Книги вручили игрокам после того, как 24 июля после выездного матча в Харькове с "Металлистом-1925" они дали интервью на русском языке. Имена спортсменов не сообщаются. Встреча в Первой лиге (второй по силе футбольный дивизион Украины) завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Позже видео было удалено, но удалось сохранить комментарий под ним.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марцинкив в резких тонах раскритиковал судейство и футбольный клуб "Ингулец" после матча с "Прикарпатьем" в 24-м туре чемпионата Украины в Первой лиги.

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