Украинский защитник "Динамо" откровенно высказался о Донбассе

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Никита Бурда заявил, что не считает Донбасс своей родиной, несмотря на то, что родился в городе Енакиево донецкой области.

"Я там жил до шести лет, а потом мы с мамой и бабушкой переехали. В принципе, все детство у меня было в Яготине. Я начал там заниматься футболом. Там мои друзья есть. И мой первый тренер. Поэтому, скорее, Донбасс не чувствую своей родиной", – цитирует Бурду агентство Динамомания.

Никита Бурда Footboom.com

Он также вспомнил своего первого тренера, который открыл ему дорогу в футбол.

"К сожалению, он умер. Это он меня привез к Александру Петракову. Если бы не он, то, думаю, я вряд ли бы занимался профессионально футболом", – добавил Бурда.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-голкипер "Динамо" Александр Шовковский вспомнил о драке с Евгением Хачериди после одного из матчей киевлян в еврокубках.

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