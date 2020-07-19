Украинский тренер Виктор Ряшко погиб в ДТП: чем был знаменит

Максим Иншаков Футбол 20:17, 19.07.2020

В воскресенье, 19 июля, в ДТП под Мукачево погиб главный тренер МФА "Мункач" Виктор Ряшко.

Виктор Иванович начинал играть в команде "Трудовые резервы" (Львов). Как профессиональный футболист играл в командах "Буковина", "Нива" (Тернополь), "Кремень". В составе тернопольцев в 1987 году становился серебряным призёром 6 зоны второй лиги чемпионата СССР .

В 1989 году футболист вернулся из кременчугского "Кремня" в родное Мукачево доигрывать на первенство коллективов физкультуры. Одновременно с этим местный специалист Степан Марусинец создавал в городе футбольную команду "Приборист" и предложил Ряшко тренировать её юношеский состав. Со временем молодой тренер перешёл к роботе со взрослыми командами первенства области. Руководил сначала мукачевским "Лыжником", а затем береговским "Линетом", откуда в 1998 году с частью игроков переехал в Ужгород. В тренерском штабе "Закарпатья" проработал семь лет.

В 2007 году вернулся в Мукачево, где возглавил новую одноимённую футбольную команду, способную выйти на профессиональный уровень. Когда этого не произошло, Ряшко покинул клуб и поехал работать в Тернополь.

С января 2012 года по 2016 год занимал должность спортивного директора ужгородской "Говерлы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом.

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