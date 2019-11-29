Украинский тренер сенсационно переиграл "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы

"Астана" под руководством украинца Романа Григорчука добыла домашнюю победу над одним из главных фаворитов Лиги Европы "Манчестер Юнайтед".

Казахстанская команда пропустила уже на 10-й минуте встречи после удара Джесси Лингарда из-за пределов штрафной, но сумела переломить ход встречи, забив два быстрых гола в первой половине второго тайма.

Роман Григорчук Футбол 24

"Астана" взяла реванш за поражение в первом туре на "Олд Траффорд" со счетом 1:0. Три набранных очка стали первыми для команды Григорчука в этом групповом турнире. Что касается "Манчестер Юнайтед", то англичане лидируют в квартете L с десятью пунктами. Для удержания первого места им хватит ничьей в домашнем матче против "АЗ".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" не сумело добиться позитивного результата в игре с "Мальме", пропустив на последних секундах.

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