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10 октября • обновлено в 05:07
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Украинский тренер призвал взять автомат всех, кто не согласен с формулой Штайнмайера

6.4т Читать материал на украинском

Главный тренер футбольного клуба "Николаев" Сергей Шищенко уверен, что все, кто не согласен с формулой Штанмайера должен сам взять оружие и отправиться воевать на восток Украины.

Сергей Шищенко

Сергей Шищенко

"Я за любые действия. Главное, чтобы был мир. Это самое важное. Всегда надо вести переговоры, без этого никак. Если кто-то не согласен с этим, пускай возьмет автомат и пойдет воевать. Языком чесать все могут. Надо делать все по максимуму, чтобы люди не гибли", — цитирует Шищенко tribuna.

В то же время Шищенко уточнил, что не ходил ни на какие выборы.

"Нет, вообще никогда не ходил. Говорят, мол, твой голос отдадут, но мне все равно. Не хочу, потому что надо было все менять еще раньше. Сейчас все надеются на Зеленского, в том числе и я. Из всех президентов, кто был, пока на него есть надежда. А кто будет после него — трудно предположить. Надеюсь, он многое поменяет, хотя это будет сложно сделать", - подытожил футбольный специалист.

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Havryliuk Ivan
Havryliuk Ivan
Вот возьми автомат и иди на фронт тренер хренов!
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
И застрелится из этого автомата!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
если бы у нас был рим то этот фуфломет пошел бы в первых рядах как трус
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