Украинский тренер назвал "самый тупой вопрос" на пресс-конференциях

Главный тренер футбольного клуба "Минай" Василий Кобин заявил, что просьба журналистов после какого-либо матча "прокомментировать игру", является самым тупым из всего, что ему приходится слышать.

Бывший игрок донецкого "Шахтер" до сих пор не понимает такую формулировку и что он должен "комментировать".

"Судейство, свою команду, соперника? Там тренеров, болельщиков? Должнен быть четко сформулированный вопрос. А не "прокомментируйте игру". Ну что комментировать? Играли две команды, одна выиграла, другая проиграла. Если так тренер будет отвечать, то это будет плевок в журналиста. Считаю, что это наиболее тупой вопрос наставнику после матча", – цитирует Кобина "Брутальный футбол".

Ранее Кобин заявил, что курение плохо влияет на продолжительность профессиональной карьеры футболиста

Наставник закарпатского клуба признался, что когда был игроком, то курил всегда, хотя и не мог себе позволить делать это в публичных местах.