Украинский след: "Реал" установил позорный антирекорд в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов. "Сливочные" впервые в своей истории не смогли одержать победу в двух стартовых матчах сезона на главном турнире Европы.

"Реал" — "Брюгге" — 2:2

После провального результата в 1-м туре группового этапа в Париже (фиаско в игре с ПСЖ — 0:3) "королевский клуб" опозорился в поединке с бельгийским "Брюгге", сыграв вничью — 2:2. При этом "сливочные" находились в нескольких минутах от поражения, однако спаслись в самой концовке благодаря голу Каземиро.

После первого тайма дела у "Реала" шли совсем плохо: дублем в воротах Тибо Куртуа отличился нигериец Деннис Бонавентуре, который до перехода в "Брюгге" один сезон провел в "Заре" (Луганск).

Также статистики подметили другое антидостижение "Реала": впервые в своей истории команда пропускает не меньше двух голов в трех подряд еврокубковых матчах на "Бернабеу".

"Реал" — "Брюгге" — 2:2

После двух туров группового раунда "Мадрид" делит последнее место в группе с "Галатасараем": у обоих клубов по 1 пункту.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий "Реала" Криштиану Роналду установил новое супердостижение в Лиге чемпионов.

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