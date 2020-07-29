Украинский сельский клуб сыграет в отборе Лиги Европы

Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка, Васильковского района Киевской области, завоевал путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 31 августа.

"Колос" в финале плей-офф УПЛ за Лигу Европы в дополнительное время обыграл "Мариуполь" 1:0. Основное время завершилось со счетом 0:0.

Подопечные Руслана Костышина летом 2019 года впервые вышли в украинскую Премьер-лигу. Клуб был основан в 2012 году. На профессиональном уровне выступает с сезона 2015/2016.

Отборочные раунды будут состоять из одного матча (а не из двух дома и на выезде). Все матчи пройдут без зрителей. Второй отборочный раунд состоится 17 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в последнем туре УПЛ сезона 19/20 проиграло "Колосу" 0:2. Это стало толчком к отставке Алексея Михайличенко.