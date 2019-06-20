"Украинский принц": Зинченко произвел фурор в Манчестере

Подписав новый контракт с английским "Манчестер Сити", футболист сборной Украины Александр Зинченко, вызвал настоящий фурор в социальных сетях.

Александр Зинченко (с) Манчестер Сити

Фанаты в комментариях под новостью ликуют, восхищаясь трансфером.

@DataInsightDan

"Заслужил! Талантливый и надежный. Молодец"

@stefanradu9

"Люблю тебя, Кевин!"

@buttons2Giraffe

"Отличные новости, удивительный прошлый сезон"

@SandmanUK01

"Отличные новости. Безумно недооцененный член нашей команды"

@TheRealMpilo

"О, Дааа!"

@DenverDon4

"Тяжелая работа окупилась! Поздравляем, Зинченко"

@SuperMackeo

"Подумать только, что он чуть не перешел к "волкам". Уважаю его за борьбу за место в составе"

@S_M_W15

"Элитный менталитет. Поклялся остаться и бороться за свое место. Звезды сошлись, он воспользовался шансом и сыграл важную роль в лучшем сезоне в истории команды. Безумно заслуженно. Клубу с ним повезло!"

@Jay10361673

"Победитель на поле и за его пределами! Мой левый защитник"

@RealTalkMCFC

"ЧТО ЗА ПАРЕНЬ! ЧТО ЗА ИГРОК! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ УКРАИНСКИЙ ПРИНЦ! БЕЗУМНО ЗАСЛУЖИЛ!"

@Axel73J

"Еще 5 лет украинского мастерства в "Ман Сити". Легенда игры"

@KingOfHarvs6

"Лучше любого нового подписания"

@JeremyW29876950

"Он прекрасный пример того, как тяжелая работа окупается. Пеп хотел отдать его в аренду, но он отказался, потому что знал, что он имеет все качества, чтобы играть здесь. И сейчас он подписывает новый долгосрочный контракт. Поздравляю"

@Shaun_Wooding

"Удивительно как он решил остаться, чтобы бороться за место в составе"

@its_ya_boi_arod

"Винченко"

@Mescudy

"Независимо от того, как вы относитесь к нему, этот парень проложил путь для людей, которые верят в терпение и тяжелую работу. Гораздо больше игроков будут терпеливы, чтобы играть здесь. Люблю его до глубины души"

@DylanHeindrichs

"Лучший"

@GovinderSingh20

"Поздравляю. Лучшая новость этого лета. Будущий капитан команды. "Супер Сити" ни разу не проигрывал, когда этот парень играл. "Супер Сити". Супер Игрок. Супер Чувак"

Руководство "Манчестер Сити" невероятно позитивно оценило подписание нового пятилетнего контракта с украинским легионером Александром Зинченко.

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