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Украинский поступок Хачериди в Москве: появилось новое заявление УЕФА

3.3тЧитать новость на украинском

Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет расследовать поведение защитника сборной Украины Евгения Хачериди на матче Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и московским "Спартаком". Наш соотечественник после игры показал российским болельщикам щитки с украинским флагом, чем привел в бешенство представителей РФ.

Как заявили в УЕФА, у них нет никаких претензий к украинцу. Однако при этом организация завела два дисциплинарных дела против "Спартака" и лидера москвичей Луиса Адриано, получившего красную карточку. "Сообщений о других инцидентах в рапортах делегата УЕФА нет", – цитирует пресс-службу УЕФА "Спорт-Экспресс".

Новости
Топ провокаций России в спорте: почему в РФ не имеют права гнобить Хачериди

"Спорт-Экспресс"

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Хачериди помог ПАОКу выйти в плей-офф отборочного этапа Лиги чемпионов. После домашней победы 3:2 греческой команде удалось отстоять в столице России нулевую ничью. При этом украинец появился на поле на 64-й минуте.

После игры в ответ на оскорбления российских болельщиков Хачериди показал им экипировку в желто-синих цветах. Это вызвало приступ ярости у российских журналистов, которые обвинили Евгения в "политической акции и провокации". Кроме того, травлю нашего соотечественника поддержали в Госдуме и Российском футбольном союзе, где украинского футболиста за демонстрацию символики своей Родины назвали невоспитанным.

Читайте все новости по теме "Школа чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа чемпионов
Персона
Геннадий Лихачев
Объекты
ПАОКУЕФА
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
это так по-украински)
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