Украинский поступок Хачериди в Москве: появилось новое заявление УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет расследовать поведение защитника сборной Украины Евгения Хачериди на матче Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и московским "Спартаком". Наш соотечественник после игры показал российским болельщикам щитки с украинским флагом, чем привел в бешенство представителей РФ.

Как заявили в УЕФА, у них нет никаких претензий к украинцу. Однако при этом организация завела два дисциплинарных дела против "Спартака" и лидера москвичей Луиса Адриано, получившего красную карточку. "Сообщений о других инцидентах в рапортах делегата УЕФА нет", – цитирует пресс-службу УЕФА "Спорт-Экспресс".

"Спорт-Экспресс"

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Хачериди помог ПАОКу выйти в плей-офф отборочного этапа Лиги чемпионов. После домашней победы 3:2 греческой команде удалось отстоять в столице России нулевую ничью. При этом украинец появился на поле на 64-й минуте.

После игры в ответ на оскорбления российских болельщиков Хачериди показал им экипировку в желто-синих цветах. Это вызвало приступ ярости у российских журналистов, которые обвинили Евгения в "политической акции и провокации". Кроме того, травлю нашего соотечественника поддержали в Госдуме и Российском футбольном союзе, где украинского футболиста за демонстрацию символики своей Родины назвали невоспитанным.