Украинский одноклубник Яремчука высказался о серьезности его травмы

Михаил Морозов Футбол 17:43, 8.07.2020

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус заявил, что повреждение, полученное его одноклубником и соотечественником Романом Яремчуком в недавнем товарищеском матче, оказалось несерьезным.

"В принципе, все нормально, ничего серьезного. Работаем на фоне неплохих нагрузок. Думаю, через несколько дней будет готов. Сейчас у всех "тяжелые ноги", поэтому у многих есть небольшие травмы", – цитирует слова Безуса издание footballua.tv.

Напомним, что в контрольном поединке "Гента" против "Беерсхота" Яремчук вышел на замену после первого тайма, но получил повреждение уже через пять минут. В последний раз украинский нападающий выходил на поле в официальном матче в конце декабря 2019 года. Он пропустил долгое время из-за травмы ахиллова сухожилия.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой украинский форвард Артем Кравец, который выступает за турецкий "Кайсериспор" забил гол и помог своей команде победить "Бешикташ".

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