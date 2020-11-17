Украинский комментатор рассказал о неожиданных последствиях коронавируса

Известный украинский комментатор Кирилл Круторогов рассказал, что к нему еще не вернулись запахи и вкусы, несмотря на отсутствие коронавируса.

На своей странице в Twitter он написал, что с момента повторного теста на COVID-19 прошло уже почти две недели. С момента выявления у него заболевания – более четырех недель.

"Идет пятая неделя с тех пор, как я заболел коронавирусом. Завтра будет две недели как сдал повторный тест, который стал отрицательным, было разрешено завершить самоизоляцию. Будто выздоровел. Однако запахи и вкусы до сих пор возобновились крайне слабо. Без привкусов, послевкусия и ароматов. Берегите себя!" – рассказал Круторогов.

Круторогов не чувствует запахи и вкусы Twitter Кирилла Круторогова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наставник "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что коронавирус оставляет следы, о которых не говорят мировые лидеры.