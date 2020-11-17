Украинский комментатор рассказал о неожиданных последствиях коронавируса

Михаил Морозов Футбол 10:22, 17.11.2020 Обновлено: 10:28, 17.11.2020

Известный украинский комментатор Кирилл Круторогов рассказал, что к нему еще не вернулись запахи и вкусы, несмотря на отсутствие коронавируса.

На своей странице в Twitter он написал, что с момента повторного теста на COVID-19 прошло уже почти две недели. С момента выявления у него заболевания – более четырех недель.

"Идет пятая неделя с тех пор, как я заболел коронавирусом. Завтра будет две недели как сдал повторный тест, который стал отрицательным, было разрешено завершить самоизоляцию. Будто выздоровел. Однако запахи и вкусы до сих пор возобновились крайне слабо. Без привкусов, послевкусия и ароматов. Берегите себя!" – рассказал Круторогов.

Круторогов не чувствует запахи и вкусы
Twitter Кирилла Круторогова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наставник "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что коронавирус оставляет следы, о которых не говорят мировые лидеры.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Украинец с рекордом завоевал титул самого сильного человека мира. Видео

В ДТП под Одессой погиб парень, который чудом спасся от убийцы своих родителей

Масло в Украине подделывают в каждой области, до 70% – фальсификат: чем опасно и какое выбрать

Тимошенко появилась на публике в новом образе: как теперь выглядит нардеп. Фото

Новоизбранный президент Молдовы в первой же речи вспомнила об Украине