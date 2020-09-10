Украинский клуб вылетел из Кубка страны, несмотря на победу в матче

Михаил Морозов Футбол 13:08, 10.09.2020

Футбольный клуб "Подолье" обыграл "Прикарпатье" (1:1 в основное время, 8:7 по пенальти) в матче первого предварительного этапа Кубка Украины 2020/21, но был исключен из числа учасников турнира.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), результат этого поединка был аннулирован из-за нарушения "Подольем" регламента турнира.

В стартовом составе хмельницкой команды на поле появился Ян Морговский, который не имел права участвовать в матче. В предыдущем розыгрыше Кубка Украины футболист заработал удаление в игре против "Волыни" и должен был пропустить поединок против "Прикарпатья" из-за дисквалификации.

Также из турнира был исключен футбольный клуб "Чернигов", который не явился на матч против винницкой "Нивы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке Второй лиги Украины случился курьез, когда игроки "Подолья" не сумели забить "Карпатам" после того, как нанесли четыре удара из пределов вратарской площади.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Инспекция "ДНР" позиций ВСУ: морпехи заявили, что готовы к бою с врагом

Всю украинскую армию собираются опозорить

Инспектировать позиции Украины на Донбассе будет российский генерал-майор из "Миротворца"

ОПУ об инспекции с боевиками: юридически – это ОБСЕ, но в сопровождении представителей сторон

США ввели санкции против нардепа Деркача и трех россиян