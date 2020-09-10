Украинский клуб вылетел из Кубка страны, несмотря на победу в матче

Футбольный клуб "Подолье" обыграл "Прикарпатье" (1:1 в основное время, 8:7 по пенальти) в матче первого предварительного этапа Кубка Украины 2020/21, но был исключен из числа учасников турнира.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), результат этого поединка был аннулирован из-за нарушения "Подольем" регламента турнира.

В стартовом составе хмельницкой команды на поле появился Ян Морговский, который не имел права участвовать в матче. В предыдущем розыгрыше Кубка Украины футболист заработал удаление в игре против "Волыни" и должен был пропустить поединок против "Прикарпатья" из-за дисквалификации.

Также из турнира был исключен футбольный клуб "Чернигов", который не явился на матч против винницкой "Нивы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке Второй лиги Украины случился курьез, когда игроки "Подолья" не сумели забить "Карпатам" после того, как нанесли четыре удара из пределов вратарской площади.