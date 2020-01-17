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17 января • обновлено в 16:11
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Украинский клуб выгнал игрока из-за поездки в Россию

2.1т
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Футбольный клуб "Агробизнес" разорвал контракт с украинским футболистом Игорем Сикорским из-за его "демонстративной поездки в Россию".

Как сообщает официальный сайт команды, нападающий нарушил условия контракта, а именно пункт 3.1.7 раздела 3, который обязывает "всесторонне способствовать сохранению и улучшению престижа Клуба и команды, не допускать действий, которые могли бы ему навредить".

Игорь Сикорский

Игорь Сикорский

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С матчем сборной России на Евро-2020 возникла проблема

"Обидно, но сегодня футбол – это политика. Когда в Украине война, и с передовой привозят раненых и убитых, украинская общественность не может стоять в стороне. Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию", – написано в заявлении "Агробизнеса".

На фан-странице Игоря Сикорского в Instagram опубликованы снимки его недавнего путешествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, уехавший в московское "Динамо" украинец Иван Ордец высказал свое мнение о возможном матче между сборными Украины и России на Евро-2020.

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Место
Украина Хмельницкий
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hunt andres
hunt andres
Больные на всю голову. Интересно, сколько поколений украинцев должно смениться, чтобы превозмочь эту заразу?
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Он Алекс
Он Алекс
Все верно, не...р шастать
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Поделом. Подорвал престиж всемирно известного клуба своим недальновидным поступком. Теперь Месси в него не перейдёт.
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