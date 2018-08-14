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Украинский клуб выгнал футболистов после ночного налета на такси

4.1тЧитать новость на украинском

Клуб украинской футбольной второй лиги, недавний участник элитного дивизиона "Верес" принял радикальное решение в отношение сразу трех игроков команды. С Антоном Котляром, Дмитрием Заикиным и Виктором Барабашем были разорваны контракт после того, как они стали участниками инцидента с избиением таксиста.

Молодые люди что-то не поделили с водителем, который их подвозил в ночь на субботу, 11 августа. В результате избитый таксист обратился в полицию, которая сумела задержать хулиганов. Все трое имели в крови больше одного промилле алкоголя при норме 0,2.

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В "Вересе" оперативно отреагировали на скандал и исключили игроков из клуба за нарушение спортивного режима.

21-летние Барабаш и Заикин начинали текущий сезон как игроки основы, тогда как 25-летний Котляр пришел в клуб несколько позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стане представителя Украины в Лиге Европы полтавской "Ворскле" возникли серьезные финансовые проблемы.

Место
УкраинаРивне
Объект
Верес Ривне
Источник
Источник:SportArena
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