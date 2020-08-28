Украинский клуб подписал футболиста, игравшего в "ЛНР"

Житомирский футбольный клуб "Полесье" объявил о подписании защитника Алексея Лобова.

"Лобов Алексей Игоревич – полузащитник, воспитанник молодежной академии алчевской "Стали". Начиная с 2017 года выступал за первой лиги краматорский "Авангард". В прошлом сезоне сыграл за "Авангард" 18 матчей, в которых отметился пятью голами", – говорится в сообщении пресс-службы "Полесья".

23-летний футболист выступал за "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, "Далевец" Луганск, ЦСКА НМ из чемпионата так называемой Луганской народной республики в период 2015-2016 года.

Статистика Лобова на сайте footballfacts.ru

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