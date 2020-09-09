Украинский клуб из Донецка выдали за российский и заявили в чемпионат РФ

Мини-футбольный клуб "Спартак-Донецк" из одноименного украинского города перерегистрировали в Ростове и заявили в Высшую лигу России, где он уже успел провести первый матч.

На стартовую игру против подмосковного "Подзембургаза" (поражение 1:7) клуб привез почти всех игроков, несколько месяцев назад выступавших в "чемпионате ДНР".

Список футболистов "Спартака-Донецк" tribuna.com

На сайте и на футболках и нового, и старого "Спартака-Донецка" размещен логотип генерального спонсора – сети донецких гипермаркетов "Галактика".

В июне Ассоциация мини-футбола России (АМФР) сообщила, что новым участником Высшей лиги в сезоне-2020/21 станет "Спартак-Донецк" из Ростовской области.

На тот момент он продолжал выступления в так называемой ДНР. На официальном сайте в контактах значился адрес: "ДНР, г. Донецк". Президентом был Юрий Сироватко – "член правительства и министр юстиции" "донецкой республики" по совместительству "президент Ассоциации мини-футбола" "ДНР".

Как говорится в блоге на tribuna.com, вскоре новость о вступлении команду в первенство РФ исчезла. Были удалены также все аккаунты команды в социальных сетях и все упоминание о том, что "Спартак-Донецк" выступал в Украине.

Скриншот новости о вступлении "Спартак-Донецк" в чемпионат РФ tribuna.com

В августе заработал альтернативный сайт "Спартака-Донецка" по адресу, отличающемуся от предыдущего одной буквой (spartakdon.ru). На нем "Спартак-Донецк" представлен уже клубом из Ростова-на-Дону, официальным адресом указана Ростовская область, Неклиновский район, слобода Советка, улица Тупиковая, дом 6, а президентом обозначена Елена Сироватко, которая является супругой Юрия Сироватко.

Семья Сироватко tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по боевому самбо выступила в России вместе с командой "ДНР".