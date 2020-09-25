Украинский игрок вывел команду в плей-офф ЛЕ, забив победный гол во втором матче подряд

Михаил Морозов Футбол 10:15, 25.09.2020

Украинский защитник "Арарат-Армении" Сергей Вакуленко во втором матче подряд забил победный гол своей команды и вывел ее в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Сначала на втором этапе отбора армянский клуб героически отыгрался в матче против "Фолы" из Люксембурга, забив два мяча в компенсированное ко второму тайму время и переведя игру в овертайм. На 113-й минуте наш соотечественник подключился к атаке и замкнул навес ударом головой, установив окончательный счет в поединке – 4:3.

Следующим соперником "Арарата" стал словенский "Целье". Основное время матча закончилось нулевой ничьей, а в дополнительное время Вакуленко совершил еще один подвиг. На 111-й минуте он пришел на угловой, который после атаки вторым темпом завершился точным и победным ударом украинского защитника – 1:0.

В плей-офф квалификации Лиги Европы "Арарат" встретится с сербской "Црвеной Звездой".

Как сообщал OBOZREVATEL, родившийся в Украине футболист Никита Рукавица забил гол и помог своей команде выбить российский "Ростов" из ЛЕ.

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