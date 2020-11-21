Украинский голкипер пропустил странный гол после удара с середины поля. Видео

Максим Иншаков Футбол 16:44, 21.11.2020 Обновлено: 16:45, 21.11.2020

19-летний голкипер тернопольской "Нивы" Даниил Ермолов пропустил курьезный гол в 14-м туре Первой лиги чемпионата Украины по футболу.

На 35-й минуте при счете 1:0 защитник "Агробизнеса" Юрий Романюк перехватил мяч на своей половине поля, прошел с ним до центрального круга и дальним ударом отправил круглого в сторону ворот "Нивы".

Ермолов почему-то не стал играть руками, попытавшись обработать мяч, как полевой игрок. В результате кожаная сфера предательски закатилась в угол ворот.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче пятого тура группового этапа Лиги наций между национальными сборными Албании и Казахстана был забит удивительный гол после розыгрыша мяча с центра поля.

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