Украинский футбольный тренер установил историческое достижение

Украинский тренер Роман Григорчук, возглавляющий солигорский "Шахтер", стал чемпионом Беларуси, оформив уникальное достижение.

55-летний специалист стал первым в истории украинцем, который в качестве тренера выигрывал футбольные чемпионаты в трех разных странах.

С 2006 по 2008 года Роман Йосифович побеждал с "Вентспилсом" в Латвии, а в 2019-м стал чемпионом Казахстана с "Астаной".

"Я мечтаю вернуться в Украину и выиграть с командой чемпионство, а также хочу попасть с командой в группу Лиги чемпионов", – прокомментировал свой успех Григорчук в эфире телеканала "Футбол".

Ранее Григорчук не раз заявлял, что принципиально не поедет работать в чемпионате России из-за войны на Донбассе.