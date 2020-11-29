Украинский футбольный тренер установил историческое достижение

Максим Иншаков Футбол 12:09, 29.11.2020 Обновлено: 12:20, 29.11.2020

Украинский тренер Роман Григорчук, возглавляющий солигорский "Шахтер", стал чемпионом Беларуси, оформив уникальное достижение.

55-летний специалист стал первым в истории украинцем, который в качестве тренера выигрывал футбольные чемпионаты в трех разных странах.

С 2006 по 2008 года Роман Йосифович побеждал с "Вентспилсом" в Латвии, а в 2019-м стал чемпионом Казахстана с "Астаной".

"Я мечтаю вернуться в Украину и выиграть с командой чемпионство, а также хочу попасть с командой в группу Лиги чемпионов", – прокомментировал свой успех Григорчук в эфире телеканала "Футбол".

Ранее Григорчук не раз заявлял, что принципиально не поедет работать в чемпионате России из-за войны на Донбассе.

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