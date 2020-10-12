Украинский футбольный клуб внес известного журналиста в заявку на сезон

Михаил Морозов Футбол 14:00, 12.10.2020

Ривненский "Верес" из Первой лиги Украины включил в заявку на сезон известного журналиста Дмитрия Поворознюка, который является ведущим YouTube-проекта под названием "Трендец".

Как сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), он был включен в список игроков команды 6 октября. За "Верес" 33-летний Поворознюк будет выступать под 44-м номером на позиции полузащитника.

Дмитрий Поворознюк появился в заявке "Вереса" под 44-м номером
ПФЛ

В седьмом туре Первой лиги клуб из Ривне примет на своем поле тернопольскую "Ниву". После четырех матчей новая команда журналиста занимает седьмое место в таблице, имея в своем активе две победы при 1 ничьей и 1 поражении.

Как сообщал OBOZREVATEL, трюк футболиста "Металлиста-1925" во время поединка Первой лиги завоевал популярность в сети.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

ЕС продлил санкции против России за отравление Скрипалей

Украина построит новые военно-морские базы в Черном и Азовском морях

Зеленский – о назначении чиновника Януковича в ОП: Майдан не разгонял, это просто слова

Разумков высказался о зарплатах нардепов

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время