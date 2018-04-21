Украинский футболист забил роскошный гол-"обманку" в Кубке Казахстана

Украинский полузащитник казахстанского клуба "Окжетпес" из города Кокшетау Артем Касьянов отметился великолепным ударом в матче 1/8 финала Кубка страны. 34-летний уроженец Кадиевки (Стаханов) забил "Кайрату" роскошный гол со штрафного.

На 36-й минуте партнер выкатил мяч под удар украинца и тот мощнейшим "выстрелом" отправил круглого четко в ворота соперника. Голкипер видел момент удара, но мяч в последний момент сменил направление, обманув вратаря.

Отметим, что этот удар не помог хозяевам. "Окжетпес" проиграл со счетом 3:5.

Как сообщал ранее "Обозреватель" украинский футболист забил яркий победный гол в первом же матче за команду.