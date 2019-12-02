Украинский футболист забил красивый гол в чемпионате Бельгии

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Безус отличился элегантным забитым мячом в матче местного чемпионата против "Кортрейка".

Украинец открыл счет в поединке на 13-й минуте. Он перехватил неточный пас соперника, легко ушел от двух оппонентов и перекинул мяч через вышедшего из ворот голкипера.

Роман Безус Главком

Гол Безуса стал победным, а его "Гент" закончил матч со счетом 2:0, удвоив преимущество во втором тайме с пенальти. Этот забитый мяч стал четвертым для украинца в нынешнем чемпионате.

Другой представитель Украины Игорь Пластун отыграл все 90 минут и помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности, а Роман Яремчук провел матч на скамейке для запасных.

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