Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:08
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Украинский футболист забил красивый гол в чемпионате Бельгии

3.1т
Читать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Безус отличился элегантным забитым мячом в матче местного чемпионата против "Кортрейка".

Украинец открыл счет в поединке на 13-й минуте. Он перехватил неточный пас соперника, легко ушел от двух оппонентов и перекинул мяч через вышедшего из ворот голкипера.

Роман Безус

Роман Безус

Главком

Гол Безуса стал победным, а его "Гент" закончил матч со счетом 2:0, удвоив преимущество во втором тайме с пенальти. Этот забитый мяч стал четвертым для украинца в нынешнем чемпионате.

Новости
Король Миля и новые рекорды Яремчука: топ-события украинцев в Европе

Другой представитель Украины Игорь Пластун отыграл все 90 минут и помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности, а Роман Яремчук провел матч на скамейке для запасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о пути на Евро-2020 и переменах в главной команде страны.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Бельгии" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат Бельгии
Персоны
Роман Безус Роман Яремчук Игорь Пластун
Место
Бельгия Гент
Тег
Гент
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги