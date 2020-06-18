Украинский футболист забил красивый гол и вывел команду в финал Кубка Чехии

Михаил Морозов Футбол 15:03, 18.06.2020

Украинский футболист киевского "Динамо" Ахмед Алибеков, который выступает за "Слован" из Либереца на правах аренды, забил красивый гол и вывел свою команду в финал Кубка Чехии.

В компенсированное к первому тайму время "Слован" получил право на перспективный штрафной недалеко от ворот "Сигмы". К мячу подошел Алибеков и легко перебросил стенку, удвоив преимущество своей команды.

В начале второй половины соперники отыграли один мяч, но "Словану" удалось отстоять минимальный перевес в счете, а гол украинца оказался победным. На счету нашего соотечественника два гола в розыгрыше Кубка Чехии 2019/20.

В решающем поединке, который запланирован на 1 июля, команда Алибекова сыграет с пражской "Спартой".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Ференцвароша" Александр Зубков забил гол-красавец и помог команде победить в чемпионате Венгрии.

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