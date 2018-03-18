УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Украинский футболист забил роскошный гол с 35 метров: видео шедевра

2.6тЧитать новость на украинском

Украинский полузащитник "Осиека" Дмитрий Лепа отметился великолепным ударом в матче 26-го тура чемпионата Хорватии против "Хайдука". Наш соотечественник вывел свою команду вперед на 38-й минуте.

29-летний экс-футболист сборной Украины так шедеврально исполнил штрафной, что несмотря на 35-метровое расстояние до ворот, голкипер не смог отбить удар. В итоге встреча завершилась со счетом 3:3.

Новости
Украинский футболист Дмитрий Лепа забил шедевральный гол в чемпионате Хорватии: опубликовано видео

Напомним, что недавно защитник луганской "Зари" Александр Сваток отметился фантастическим голом в матче 18-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге. 23-летний уроженец Каменского забил яркий гол в ворота "Черноморца" (1:1).

В апреле прошлого года Дмитрий Лепа оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Хорватии против "Истры 1961".

Персона
Дмитрий Лёпа
Место
Хорватия
Поделиться в Facebook

Наши блоги