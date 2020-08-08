Украинский футболист забил фантастический гол с центра поля

Футболист киевского футбольного клуба "Оболонь-Бровар" Олег Слободян отметился невероятным ударом в матче Первой лиги чемпионата Украины против "Металлиста-1925".

На 53-й минуте 23-летний полузащитник воспользовался оплошностью голкипера соперника, и ювелирным выстрелом с центра поля закинул мяч четко в ворота. Встреча завершилась со счетом 3:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский форвард "Колоса" Юрий Соломка забил роскошный гол в поединке против "Оболонь-Бровара".

На 64-й минуте футболист гостей застал голкипера соперника врасплох хитрым ударом с 20 метров. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:4 в пользу "Колоса".

Ранее голкипер футбольного клуба "Кремень" Виталий Онопко пропустил дико курьезный гол на первой минуте матча первой лиги чемпионата Украины против киевской "Оболони".