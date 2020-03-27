Милевский заигрывал с женой: украинский футболист поделился воспоминаниями

Украинский футболист "Руха" Юрий Романюк вспомнил, как Артем Милевский заигрывал с его женой, когда он приехал в Беларусь на просмотр в “Торпедо-БЕЛАЗ”.

“Я поехал на просмотр в белорусский "Торпедо-БЕЛАЗ". Несколько дней потренировался, со дня на день должен был подписывать контракт. Снял отдельную квартиру в Жодино, позвонил своей Яне и предложил переехать ко мне. Она собрала вещи, села на поезд, а по дороге встретила Милевского”, – рассказал Романюк в интервью официальному сайту “Руха”.

Юрий Романюк в составе "Волыни" Волынские новости

Он ужинал с командой, когда жена позвонила ему с телефона Милевского, чтобы спросить, на какой остановке ей лучше выходить.

“Я ее спрашиваю: "У кого ты телефон взяла?" А она отвечает: "Не знаю, попросила телефон у какого-то белоруса". Уже потом, когда приехала ко мне, я ей объяснил, чей это был телефон. А она еще рассказала, как Артем пробовал с ней познакомиться. То зима была, а он в солнцезащитных очках к ней подходит. Позади большие часы висят, а он ее спрашивает: "Девушка, а не подскажете, который час?” – закончил историю футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский признался, что имел интимные отношения с продюсером российского канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки, после чего эту информацию прокомментировала и сама журналистка.

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