Украинский футболист устроил "корриду" с арбитром и поплатился - опубликовано видео

Украинский нападающий венгерского футбольного клуба "Кишварды" Антон Шиндер получил длительную дисквалификацию за то, что "боднул" арбитра. Инцидент произошел в поединке национального первенства против "Ференцвароша" (0:2).

На 32-й минуте при счете 0:0 у 31-летнего Шидера сдали нервы, и он устроил с рефери настоящую "корриду". Судья не оценил такого поступка, удалив украинца.

Украинский нападающий Антон Шиндер "боднул" арбитра во время матча Кишварда - Ференцварош и получил за это 4 месяца дисквалификации.



Источник видео - @M4_Sport pic.twitter.com/HzWLY8F39V — Goal на русском (@GoalRussian) 15 августа 2018 г.

После этого "Кишварда" пропустила два гола. Руководство лиги по итогам конфликта приняла решение дисквалифицировать Антона на четыре месяца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский клуб выгнал футболистов после ночного налета на такси. Игроки поплатились контрактами за то, что избили водителя.