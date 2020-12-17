Украинский футболист умер в результате пьяного ДТП

Капитан футбольного клуба "Бужора" Мирослав Мудра умер в результате пьяного ДТП в Иршавском районе на Закарпатье в возрасте 30 лет.

Как сообщает на своей странице в Facebook его родственница Елена, он стал жертвой водителя в состоянии алкогольного опьянения, который недавно вернулся из армии. У Мирослава осталась дочь, которой еще не исполнилось и года.

"Сегодня ночью пьяное ДТП на Иршавщине унесла жизнь моего родственника, дочери которого нет и года. Молодой водитель, который недавно вернулся из армии, находясь пьяным за рулем, совершил наезд на трех пешеходов. Один из них скончался на месте. У водителя взяли показания и задержали по статье 208 УКУ", - написала Елена.

Согласно информации издания mukachevo.net, Мирослав с партнерами по команде играл в мини-футбол в одном из спорткомплексов Иршавы. Закончив тренировку, они с друзьями вышли на остановку, где их и сбил автомобиль. Мудра умер на месте, а двое его одноклубников были доставлены в больницу. У одного из них многочисленные переломы, а другой находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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