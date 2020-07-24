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Украинский футболист стал лучшим игроком чемпионата России

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Ранее Артем Полярус выступал за 'Александрию'

Ранее Артем Полярус выступал за "Александрию". ФК "Александрия"

Украинский футболист Артем Полярус был признан лучшим игроком Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России – второго по силе дивизиона страны.

Как сообщается на официальной странице ФНЛ в Twitter, наш соотечественник, который выступает за подмосковные "Химки", также стал лучшим ассистентом и легионером первенства. На его счету 26 матчей за клуб, в которых он забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Артем Полярус стал лучшим игроком ФНЛ

Артем Полярус стал лучшим игроком ФНЛ Twitter ФНЛ

28-летний Полярус является воспитанником "Александрии" и перешел в "Химки" летом 2019 года. В Украине он также выступал за "Динамо-2".

Вместе с подмосковной командой наш соотечественник занял второе место в ФНЛ и оформил выход в российскую Премьер-лигу (РПЛ).

Как сообщал OBOZREVATEL, в РПЛ также поднялся волгоградский "Ротор", который тренирует экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич.

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