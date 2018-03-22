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Украинский футболист сменил гражданство и обиделся на "предателя"

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Полузащитник сборной Польши и "Ягеллонии" Тарас Романчук, который сменил украинское гражданство на польское, заявил, что больше не будет играть в Украине.

"В Украине меня часто выставляют в негативном свете. Некоторые говорят, что я предатель. Я сделал выбор, я не мог иметь два гражданства в соответствии с украинским законодательством. В Украине много журналистов, которые даже не говорили, но пишут обо мне. Они берут то, что я сказал для польских СМИ, переводят на украинский и у них получается совершенно другой текст", - обиженно заявил футболист в интервью Przeglad Sportowy.

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Ранее стало известно, что Романчук заявил о готовности выступать за сборную Польши. Также известно, что полузащитником "Ягеллонии" интересуется клуб немецкой Бундеслиги "Боруссия" (Дортмунд).

Персона
Тарас Романчук
Место
Польша
Источник
Источник:tribuna
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