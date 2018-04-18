Украинский футболист "Шахтера" рассказал о смене гражданства

Полузащитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Чурко, выступающий на правах аренды за "Мариуполь", прокомментировал информацию о возможном смене гражданства ради выступления за сборную Венгрии.

"Я в курсе этих разговоров и новостей. Но скажу так: официального приглашения не было. Если поступит звонок из Венгрии , то готов рассмотреть такую возможность", - цитирует Вячеслава "Команда1".

Новости Вячеслав Чурко будет играть в Италии

Напомним, что 24-летний хавбек за первую сборную Украины не выступал, но провел порядка 50 матчей за различные молодежные национальные команды. В активе Чурко 5 забитых мячей в составе юношеской сборной Украины (U-19) и два гола в U-17.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что украинский футболист отказался от родного гражданства, получив польский паспорт.