Украинский футболист "Шахтера" может перейти в США

Украинский нападающий "Шахтера", который первую часть сезона провел в аренде в "Мариуполе", Владислав Вакула может продолжить карьеру в американской МЛС.

Как сообщает агентство FootballHub, "горняки" получили предложение о годичной аренде 20-летнего футболиста от одной из команд американской высшей лиги. Отметим, что в МЛС регулярный сезон проходит с марта по октябрь. В соглашение хотят включить опцию выкупа игрока.

Владислав Вакула

Зимние сборы Вакула провел вместе с донецким "Шахтером", а в первой половине чемпионата Украины на счету игрока 15 матчей за "Мариуполь", в которых он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказал, что клуб готов отпустить любого футболиста в другой клуб.

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