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3 марта • обновлено в 12:10
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Украинский футболист "Шахтера" может перейти в итальянскую Серию А

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Украинский полузащитник "Ференцвароша", который принадлежит донецкому "Шахтеру", Александр Зубков интересен "Сампдории", выступающей в итальянской Серии А.

Как сообщает информагентство Футбол24, генуэзский клуб готов начать переговоры с суммы в 3-5 миллионов евро. Арендное соглашение "горняков" и венгерской команды рассчитано до конца нынешнего сезона, а контракт Зубкова с "Шахтером" – до лета 2022 года. Стоимость футболиста по версии Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Александр Зубков

Александр Зубков

За "Ференцварош", тренером которого является украинец Сергей Ребров, полузащитник сыграл 33 матча во всех турнирах, сумев забить 9 голов и отдать 8 результативных передач.

Что касается "Сампдории", то команда ведет борьбу за выживание в итальянском чемпионате, находясь на 1 очко выше зоны вылета и имея матч в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко перешел в польский "Лех" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона 2019/20.

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Темы
чемпионат Венгрии Чемпионат Италии
Персона
Александр Зубков
Теги
ФК Сампдория ФК Ференцварош ФК Шахтер
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